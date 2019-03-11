بالفيديو.. إلهام الفضالة تعلن حمل ابنتها بطفلها الأول

خالد الظفيري(صدى):

كشفت النجمة الكويتية إلهام الفضالة، عن حمل ابنتها منى العتيبي بطفلها الأول، وذلك بعد اشهر من زواجها، حيث أثارت ضجة كبيرة بين المتابعين الذين تمنوا لابنتها وجنينها السلامة.

وظهرت ” الفضالة ” في فيديو: ” أنا موجودة في عيادة الدكتورة.. هذا بعد سر.. توي بعلن عنه.. أنه أنا بصير ماما لوما.. بيصير عندي حفيدة.. ولكن أنا سأخبر الدكتورة ألا تخبر الأم أو الأب عن جنس البيبي.. فأنا اللي هسوي المفاجأة.. أمه الكبيرة أي جدته هي من ستخبر عنه والديه ” .

وأزاحت الستار عن الورقة التي سجلت لها الطبيبة فيها جنس الجنين، لتحير ابنتيها وتلاعبهما بطريقة طريفة، إلى أن فتحت الورقة وعرفت النتيجة دون أن تعلن عنها، لتحضير مفاجأة لابنتها وزوجها وإخبارهم بها.