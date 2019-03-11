توقف الحركة الجوية بمطار أبها لمدة 9 ساعات

أبها(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين، أن الحركة الجوية بمطار أبها الدولي بمنطقة عسير ستتوقف لمدة 9 ساعات.

وسيكون ذلك بدءً من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجاري، وحتى موعد تشغيل مطار أبها المؤقت في تمام الساعة الثالثة فجرًا من يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري.

وعن ذلك، ذكرت هيئة الطيران المدني، أنها ستبدأ في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها الدولي ابتداءً من يوم 28 مارس الجاري، وذلك لمدة شهرين.

حيث أشارت إلى أن المدرج المؤقت سيحل بديلًا عن المدرج الرئيسي للمطار، الذي سيتم تطويره وإعادة تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن؛ بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات في مطار أبها الدولي.

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة أنها تقوم حاليًّا بمشروع توسعة لصالات المطار ومدرجه الرئيسي، وتتضمن على زيادة عدد بوابات الرحلات الداخلية إلى أربع بوابات بمقاعد انتظار تتسع إلى 750 مقعدًا، مع إمكانية زيادة عدد البوابات إلى ست بوابات، حسب الحاجة التشغيلية للمطار.