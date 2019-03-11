” الحصيني ” يحدد موعد فصل الربيع ويحذر من تكرار ” بيع العباءة “
حذر الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية ” عبد العزيز الحصيني ” من تخفيف الملابس الشتوية حتى إنتهاء النصف الأول من فصل الربيع .
وأكد الحصيني أن فصل الشتاء ينتهي فلكياً يوم الخميس الموافق 14 رجب الجاري ، وذلك بتعامد الشمس على خط الاستواء .
وقال ” الحصيني ” أن موجات البرد لم تنتهي حتى بدخول فصل الربيع مشيراً إلى حلول موسم ” الحميمين ” ومدته 26 يوم ، والمعروف عند العامة بـ”بياع الخبل عباته ” .
ولفت ” الحصيني ” إلى أن المثل الشعبي يعود لقصة الرجل الذي باع عباءته الثقيلة بعد إنتهاء فصل الشتاء فسخر الناس منه لشعوره بالبرد بعدها .
وأضاف أن الحرارة من الممكن أن تصل 40 درجة مئوية، لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة ، ليستمر الربيع حتى 20 رمضان المقبل ويعقبه دخول الصيف .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47596 ] نشر منذ 20 دقيقة
يازين الدفاء🤗