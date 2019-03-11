إرضاء لزوجته الثانية.. رجل يتجرد من أبويته ويقتل أطفاله الثلاثة

القاهرة(صدى):

تجرب رجل من أبويته وأقدم على قتل أبناءه الثلاثة بالاشتراك مع زوجته الثانية، ثم قام بإخفاء الجريمة وهدد الأم ” زوجته الأولى ” بالقتل إذا أفصحت عن الجريمة.

وعن تفاصيل الواقعة، حدثت خلافات عائلية بين الزوج والزوجة منذ 3 سنوات؛ قتل على إثرها أطفاله الثلاثة وأخفى الجريمة عن الجميع، ثم ألقى بجثتهم في منطقة بعيدة عن المنزل.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا يفيد بأن رجل قام بقتل أطفاله الثلاثة منذ 3 سنوات، وبالتحقيق اعترفت ” الأم ” أن زوجها قام بقتل الأطفال الثلاثة وأصابها بالعمى وهددها بالقتل إذا أفصحت عن الجريمة.

وتم إلقاء القبض على الوالد، حيث أثبتت التحريات صدق رواية الأم وأن المتهم قتل أبنائه بالاشتراك مع الزوجة الثانية، وشرع في قتل والدتهم، وأصابها بالعمى.