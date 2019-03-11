إيفانكا ترامب تفصح عن اسمها الحقيقي

واشنطن(صدى):

خرجت إيفانكا ترامب عن صمتها لتكشف عن اسمها الحقيقي، قائلة: ” اسمي الحقيقي إيفانا.. في جمهورية التشيك ” إيفانكا ” نسخة مصغرة من اسم إيفانا، مثل بوبي من اسم روبرت “.

وحملت إيفانكا اسما مختلفا عند الولادة، قد أعلنت عنه ذلك منذ 9 سنوات، وإيفانكا ترامب هي ابنة دونالد ترامب وإيفانا زيلنيتشيفسكايا.

ولدي ترامب وزيلنيتشيفسكايا، ابنان، وهما دونالد ترامب الابن وإيريك ترامب، وقد سمى دونالد ترامب ابنه الأكبر على اسمه.