إيفانكا ترامب تفصح عن اسمها الحقيقي
خرجت إيفانكا ترامب عن صمتها لتكشف عن اسمها الحقيقي، قائلة: ” اسمي الحقيقي إيفانا.. في جمهورية التشيك ” إيفانكا ” نسخة مصغرة من اسم إيفانا، مثل بوبي من اسم روبرت “.
وحملت إيفانكا اسما مختلفا عند الولادة، قد أعلنت عنه ذلك منذ 9 سنوات، وإيفانكا ترامب هي ابنة دونالد ترامب وإيفانا زيلنيتشيفسكايا.
ولدي ترامب وزيلنيتشيفسكايا، ابنان، وهما دونالد ترامب الابن وإيريك ترامب، وقد سمى دونالد ترامب ابنه الأكبر على اسمه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47596 ] نشر منذ 18 دقيقة
ايفانكا اسم الدلع عندهم😉😁