بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخص بحادث افتراضي بمحطة قطار الحرمين في جدة

نايف السالم(صدى):

شاركت 13 إدارة حكومية في تنفيذ تجربة فرضية عن مصرع شخصان وإصابة 26 آخرون بالمحطة الرئيسة لقطار الحرمين بجدة؛ استهدفت رفع استعداد الأجهزة المختصة.

وجاء سيناريو الفرضية، بأن الدفاع المدني بمحافظة جدة تلقى بلاغًا عن انحراف لقطار الحرمين السريع عن مساره؛ في أثناء انطلاقه من محطة جدة الرئيسة باتجاه الشمال وعلى متنه 437 راكباً.

وأسفر هذا الإنحراف، عن سقوط العربة رقم 1 من مقدمة القطار في أعلى الجسر وارتطامها بأرض ترابية بجوار المسار واندلاع حريق في العربة رقم 2.

وعن هذه التجربة، أوضح العقيد دكتور عبدالعزيز الزهراني، مدير الدفاع المدني بجدة ؛ أن سيناريو الحادث تركز على جسر معلّق بالقرب من الكتف له ميول حيث انحرفت العربة وكان تحتها مصابون.

حيث تم استخدام الرافعات لرفع العربة وإخراج المصابين، فيما تم إخلاء العربات الأخرى بقطار الحرمين من الركاب، مشيرًا إلى أن ” مرور جدة ” نجح في تهيئة الطريق لسيارات الإسعاف للوصول إلى الموقع بكل يسر وسهولة بالتجربة.