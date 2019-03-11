ريال مدريد أم يوفنتوس .. ” زيدان ” يحدد مصيره

طلال الغامدي(صدى):

على الرغم من تنافس الأندية الأوروبية المنهالة بعروضها للفوز بخدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان منذ نجاحه في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع “الميرنجي ” ، إلا أنه لم يحدد بعد النادي الذي سيحظى به .

وكشفت صحيفة ” الباييس” الأسبانية عن رفض المدرب الفرنسي تدريب “ريال مدريد” رغم عرضه المغري له مع إقتراب رحيل المدرب الحالي “سولاري” ، فيما تعتقد الصحيفة أن “زيدان” سيفضل عرض الـ”يوفنتوس” خلفاً لـ “ماسيميليانو أليجري ” .

وترجح الصحيفة أن يقبل “زيدان” العرض الثاني الذي سيمتد عقده حتى 2022 خاصةً وأن “أليجري” قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام أتليتكو مدريد .