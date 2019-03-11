بالصور.. انطلاق تويوتا سوبرا أوروبيا للمرة الأولى في جنيف

جنيف(صدى):

بجانب سيارة مورجان بلس سيكس بمحرك من BMW ظهرت سيارة أخرى في جنيف 2019 بمحرك مستعار من نفس الشركة, وهو محرك BMW B58 ، وهذه السيارة هي تويوتا سوبرا التي وصلت السوق الأوروبي أخيراً بالاعتماد على محرك BMW سعة 3 لتر سداسي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 340 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر.

وقالت تويوتا أن كل نسخ سوبرا المخصصة للسوق الأوروبي تم حجزها بالفعل كلها ، وقالت الشركة أنها عندما فتحت باب الحجز في أكتوبر 2018 أعلنت تصنيع 900 نسخة من السيارة لأوروبا في عام 2019 منهم 90 نسخة من النسخ الخاصة A90 Edition .

وأضافت الشركة أن الحجوزات على سوبرا الآن بالآلاف لعام 2020 وأنها ستقوم بفتح باب الحجز في وقت قريب.

وسيحصل أوائل المشترون لسوبرا في أوروبا على مزايا خاصة لم تحددها تويوتا بعد ولكنها قالت أنهم سيمكنهم الوصول الي تجربة حصرية وعدد من المزايا التي لا يمكن الحصول عليها بالمال .وقال تتسويا تادا كبير مهندسي سوبرا في المعرض أنه يود شكر أول 900 عميل اوروبي حجزوا السيارة قبل تقديمها في جنيف 2019 موضحاً أنه لا يستطيع الانتظار للحظة تسليم السيارات للمشترين لاعادة نفس المشاعر التي ولدتها السيارة في السابق خاصة متعة القيادة لأقصى الحدود.