بالفيديو.. الفريان لـ ” سييرا ” : ساعتي الخاصة مقابل فوز الاتحاد على الوحدة الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

يستضيف فريق الوحدة الإماراتي نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لعام 2019.

وفي سياق متصل، كشف مقطع فيديو عن الإعلامي إبراهيم الفريان، في لقطات طريفة برفقة المدير الفني لنادي الاتحاد، التشيلي لويس سييرا؛ حيث وعد ” الفريان ” سييرا بإهدائه ساعته الخاصة في حالة الفوز على نادي الوحدة الإماراتي بمباراة اليوم؛ راجيًا إياه بتحقيق الانتصار ومؤكدًا على صدقه في وعده.

ومن جانبه، كان سييرا قد أكد أن الاتحاد سينافس بقوة على لقب دوري أبطال آسيا؛ حيث قال: ” وضع الاتحاد بالدوري لا يعني أنه سيستسلم في المنافسة على كأس الملك ودوري أبطال آسيا ” ، مضيفًا: ” اسم نادي الاتحاد كافٍ للمنافسة على جميع الألقاب، والفريق جاء للإمارات من أجل تحقيق الفوز ” .