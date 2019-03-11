الجيش المصري: مقتل 46 إرهابيا في شمال سيناء

القاهرة(صدى):

أعلن الجيش المصري، اليوم الإثنين، مقتل 46 إرهابيا في شمال سيناء، وتدمير 17 سيارة للجماعات المسلحة، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ التي يستخدمها الإرهابيون.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، بيانًا بآخر ما حققته في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب، إذ أسفرت الجهود عن تدمير 15 وكرًا وتجمعًا إرهابيا على الاتجاه الشمالي الشرقي، تدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها، تدمير 17 عربة تُستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود على الاتجاه الجنوبي.

وقالت إنه تم استهداف وتدمير 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية في الاتجاه الغربي، وخلال تبادل إطلاق للنيران، تم القضاء على 46 فرد من العناصر الإرهابية، شديدي الخطورة، وخلال عمليات التمشيط المستمرة، تم تدمير 17 سيارة، و14 دراجة ناريّة بدون لوحات، القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية، فيما قام عناصر من المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير أكثر من 200 عبوات ناسفة، تم زراعتها لاستهدافات قوات المداهمات.

ولفتت إلى تدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي لرفح، ومواصلة منع أعمال التسلل والتهريب على حدود البحرين الأبيض والمتوسط، واكتشاف وضبط 244 فدانا لنبات الخشخاش، و2 طن بانجو، ومليون قرص حبوب مخدرة، وكميات من البارود الأسود الذي يستخدم في صنع العبوات الناسفة، وضبط 217 عربة تُستخدم في التهريب عبر الحدود خلال حملة قوات حرس الحدود، ونتيجة الأعمال القتالية تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.