طريقة مضمونة لتفتيح الجسم بعد الولادة

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة منى رزق، خبيرة التجميل، إن اسمرار البشرة والجسم من الأمور الشائعة جدا بين النساء بعد الحمل والولادة وهو أمر طبيعى جدا ولا داعى من القلق منه فهو يزول بعد الولادة بالتدريج ويمكن الاستعانة ببعض الماسكات الطبيعية للحصول على بشرة فاتحة فى وقت أسرع.

وعرضت منى خلال لقاء إعلامي ، طريقة تحضير ماسك طبيعي يساعد على علاج اسمرار البشرة تستطيع المرأة الحامل استخدامه بداية من الأسبوع الأول بعد الولادة تساعد على تفتيح الجسم وتمنحه رائحة رائعة.

مكونات الوصفة:

برتقالة

ليمونة

كوب زيت زيتون

طريقة عمل واستخدام الوصفة:

– نقطع البرتقالة ونضعها فى الخلاط بدون نزع القشرة أو البذور وتخفق جيدا.

– نقطع الليمونة ونضعها فى الخلاط بدون نزع القشرة أو البذور وتخفق جيدا.

– نضع البرتقالة مع الليمونة ونضيف عليهما زيت زيتون خام طبيعى ونضعهم فى برطمان.

– نترك الخليط لمدة أسبوع حتى يتخمر تماما وتصفى الزيت ونضعه فى الثلاجة ونستخدمه عند الحاجة.