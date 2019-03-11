” الخطوط السعودية ” تستعد للمشاركة في المعرض الدولي للطيران

جدة(صدى):

أكملت الخطوط السعودية استعداداتها للمشاركة غدًا في المعرض الدولي السعودي للطيران، وذلك بمقر نادي الطيران في الثمامة بالعاصمة الرياض، وسيستمر المعرض حتى الخميس المقبل.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبد الله باهديله أن الخطوط السعودية – الشريك البلاتيني والناقل الرسمي للمعرض الدولي السعودي الأول للطيران – تشارك في المعرض بجناح كبير يضم منصات مستقلة لمجموعة شركات المؤسسة تستعرض من خلاله أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال صناعة النقل الجوي، ومبادرات وبرامج تطوير الخدمات، وبرامج الاتصالات والترفيه على طائراتها الحديثة.

وأفاد باهديله أن الخطوط السعودية ستعرض خلال المعرض طائرتين من أسطولها الحديث، إحداهما من طراز (B777-300) وتحمل شعار سباق الفورميلا الذي أقيم في الدرعية خلال شهر ديسمبر الماضي برعاية الخطوط السعودية، والثانية هي أحدث طائرة من طراز (A320) يتم تزويدها بتقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة (UON) وستدخل الخدمة ضمن الأسطول بعد اختتام المعرض مباشرة.

وأشار إلى أن جميع شركات المؤسسة الناشئة عن التخصيص ستشارك في المعرض ضمن جناح موحد لاستعراض جميع خدماتها لصناعة النقل الجوي في هذا الحدث غير المسبوق من نوعه في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز تواصل صناعة الطيران والفضاء في المملكة، ودعم وتطوير قطاع النقل الجوي وهو أحد القطاعات الرئيسة المستهدفة بالتطوير ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، لافتًا الانتباه إلى أن رعاية “السعودية” لهذا الحدث كشريك رئيس وناقل رسمي، تأتي امتدادًا لإسهاماتها ومشاركتها في العديد من الفعاليات والمناسبات التي تبرز الوجه الحضاري للمملكة ومنها على سبيل المثال لا الحصر سباق فورمولا الدرعية في الرياض وبطولة الجولف الدولية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، وغيرها من المناسبات والفعاليات التي تنظمها المملكة وأثبتت من خلالها قدرة فائقة على تنظيمها وإنجاحها.

وأوضح باهديله بأن المجال سيتاح للجمهور لزيارة جناح “السعودية” والاطلاع على تقنية الاتصالات الحديثة على طائراتها خلال اليوم الثالث والأخير من المعرض, فيما سيخصص اليومين الأول والثاني للمختصين في مجال الطيران والفضاء وصناعة النقل الجوي .