بالفيديو.. مطالبات بوضع لوحة إرشادات بالعربية والإنجليزية لتلافي الغش في الذهب

نايف السالم(صدى):

أكد أحد المصادر، على وجود تلاعب وغش في بعض محلات الذهب في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في أسعار الفصوص والمصنعية؛ مشددًا على ضرورة وضع لوحة إرشادات وتعليمات في كل محل ذهب باللغتين العربية والإنجليزية لتلافي الغش؛ حيث أن هناك حجاج وزائرين من خارج المملكة.

وعند شراء الذهب والمجوهرات، يجب عليك اتباع بعض الإرشادات والتي تتمثل في: حاول أن تذهب إلى عدة أسواق للذهب لتتأكد من السعر الحالي للذهب والمصنعية؛ لأن هناك أسواق تتضامن داخليا فيما بينها على سعر محدد.

ويجب الحصول على فاتورة وتأكد من: وجود عيار الذهب على القطعة، ووجود علامة (دمغة) التاجر أو الصائغ على القطعة؛ فضلًا عن أن يتم وزن قطعة الذهب على ميزان دقيق؛ كما تأكد من وزن القطعة بعد الشراء من محلات أخرى قبل مغادرتك للسوق.

وفي السياق نفسه، تأكد من أن فاتورة الشراء المختومة تتضمن: وزن الجرام، الوزن الإجمالي، عيار الذهب، نوع ووزن وقيمة الفصوص، وقيمة المصنعية التي تتراوح بين35-10 ريال للجرام؛ بينما في حالة وجود مخالفات لما ذكر أعلاه بإمكانك الاتصال بوزارة التجارة والاستثمار، على هاتف 1900 وتزويده باسم وعنوان المحل ليتم اتخاذ اللازم.