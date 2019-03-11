30 ألف ريال قرض تمويلي للأرامل والمطلقات ولا يشترط الإعالة

عادل الحربي(صدى):

أعلن بنك التنمية الإجتماعية عن تقديم قرض للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات عن طريق تقديم منح تمويلية تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال بهدف المساعدة على تحمل أعباء الحياة .

ولا يشترط البنك إعالة أسرة للحصول على التمويل ولا تقديم صك إعالة ويمكن التقديم لـ6 فئات تشمل الموظفة الحكومية أو موظفة الشركة الحكومية ، أو موظفة القطاع الخاص ، أو المتقاعدات من القطاعين الحكومي أو الخاص أو ربة المنزل .

واشترط البنك ألا يتجاوز دخل الموظفة بالقطاع الحكومي عن 10 آلاف ريال ، مع بيان بالرتب بالنسبة للمتقاعدات والموظفات بالقطاع الخاص وبعض الأوراق الإجرائية .