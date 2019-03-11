30 ألف ريال قرض تمويلي للأرامل والمطلقات ولا يشترط الإعالة
أعلن بنك التنمية الإجتماعية عن تقديم قرض للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات عن طريق تقديم منح تمويلية تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال بهدف المساعدة على تحمل أعباء الحياة .
ولا يشترط البنك إعالة أسرة للحصول على التمويل ولا تقديم صك إعالة ويمكن التقديم لـ6 فئات تشمل الموظفة الحكومية أو موظفة الشركة الحكومية ، أو موظفة القطاع الخاص ، أو المتقاعدات من القطاعين الحكومي أو الخاص أو ربة المنزل .
واشترط البنك ألا يتجاوز دخل الموظفة بالقطاع الحكومي عن 10 آلاف ريال ، مع بيان بالرتب بالنسبة للمتقاعدات والموظفات بالقطاع الخاص وبعض الأوراق الإجرائية .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4352 ] نشر منذ 8 دقائق
بالتوفيق.