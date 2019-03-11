عقار جديد يقضي على الشيخوخة ويطيل العمر  

لندن (صدى):

أجرت جامعة ” شرق أنجليا ” البريطانية، دراسة على مجموعة من الديدان، واتضح أن لها القدرة على إطالة عمر الديدان.

وتمكنت الدراسة من تطوير عقار مضاد للشيخوخة يمكنه مضاعفة عمر الإنسان، وولدت نفس الديدان طويلة العمر أيضا ذرية أكثر صحة وأكثر خصوبة.

وعمل العقار الذي تم اختباره بنجاح على الديدان، على تثبيط الجين المسؤول عن التقدم في العمر، وبالفعل نجح في مد عمر الديدان إلى الضعف.

ويعطي العقار المبتكر نفس النتيجة للبشر، حيث يوقف الجين المسمى ” DAF-2 ” المسؤولية عن التقدم في السن، كما تمكن العلماء من مضاعفة متوسط عمر ديدان ” الربداء الرشيقة ” ، التي تعيش في التربة.