عقار جديد يقضي على الشيخوخة ويطيل العمر
أجرت جامعة ” شرق أنجليا ” البريطانية، دراسة على مجموعة من الديدان، واتضح أن لها القدرة على إطالة عمر الديدان.
وتمكنت الدراسة من تطوير عقار مضاد للشيخوخة يمكنه مضاعفة عمر الإنسان، وولدت نفس الديدان طويلة العمر أيضا ذرية أكثر صحة وأكثر خصوبة.
وعمل العقار الذي تم اختباره بنجاح على الديدان، على تثبيط الجين المسؤول عن التقدم في العمر، وبالفعل نجح في مد عمر الديدان إلى الضعف.
ويعطي العقار المبتكر نفس النتيجة للبشر، حيث يوقف الجين المسمى ” DAF-2 ” المسؤولية عن التقدم في السن، كما تمكن العلماء من مضاعفة متوسط عمر ديدان ” الربداء الرشيقة ” ، التي تعيش في التربة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68459 ] نشر منذ 48 دقيقة
خذ من هاالكلام وحط باالخِرج ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68459 ] نشر منذ 48 دقيقة
خذ من هاالكلام وحط باالخِرج ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4352 ] نشر منذ 35 دقيقة
خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووش!!
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4352 ] نشر منذ 27 دقيقة
أخوي أبو محمد
أسعد الله أوقاتك
فعلا حتسي،،
لو الكلام هذا صحيح :- Can أول شخص ممكن يطبق عليه بعد التجارب هو ملكة بريطانيا :- الملكة إليزابيث الثانية