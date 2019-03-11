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  3. ” الشورى ” يطالب الخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها

” الشورى ” يطالب الخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها

” الشورى ” يطالب الخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها
علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.

كما وجهها ” الشورى ” بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها ” خدمات الطيران الاقتصادي لشركة طيران اديل، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف ” .

حيث أشار لضرورة اعتماد مؤشرات قياس سنوية؛ لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية حسب رؤية المملكة 2030.

وتضمنت توجيهات ” الشورى ” للخطوط السعودية ضرورة تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع ” الأوائل الخمسة ” الاستراتيجي الموجه للرقي بخدماتها.

وطالبها أيضًا بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 34 دقيقة

وماخفي كان اعظم في الخطوط السعوديه
الطبقه العليا الناعمه تشتغل لوحدها ..والطبقه المنتجه محد يمهم وضايعه ..

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 29 دقيقة

ياريت تسمعوا من الموظفين انفسهم بالخطوط وخاصة مادون درجة مدير ..صدقوني ستقولون بعدها انا لله وانا اليه راجعون .

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 23 دقيقة

الخطوط السعوديه صارت محطات تجارب والموظفين الصغار هم الضحايا

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