” الشورى ” يطالب الخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.

كما وجهها ” الشورى ” بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها ” خدمات الطيران الاقتصادي لشركة طيران اديل، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف ” .

حيث أشار لضرورة اعتماد مؤشرات قياس سنوية؛ لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية حسب رؤية المملكة 2030.

وتضمنت توجيهات ” الشورى ” للخطوط السعودية ضرورة تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع ” الأوائل الخمسة ” الاستراتيجي الموجه للرقي بخدماتها.

وطالبها أيضًا بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.