” الشورى ” يطالب الخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها
طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.
كما وجهها ” الشورى ” بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها ” خدمات الطيران الاقتصادي لشركة طيران اديل، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف ” .
حيث أشار لضرورة اعتماد مؤشرات قياس سنوية؛ لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية حسب رؤية المملكة 2030.
وتضمنت توجيهات ” الشورى ” للخطوط السعودية ضرورة تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع ” الأوائل الخمسة ” الاستراتيجي الموجه للرقي بخدماتها.
وطالبها أيضًا بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
عبير[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 34 دقيقة
وماخفي كان اعظم في الخطوط السعوديه
الطبقه العليا الناعمه تشتغل لوحدها ..والطبقه المنتجه محد يمهم وضايعه ..
نسر[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 29 دقيقة
ياريت تسمعوا من الموظفين انفسهم بالخطوط وخاصة مادون درجة مدير ..صدقوني ستقولون بعدها انا لله وانا اليه راجعون .
سوالف[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 23 دقيقة
الخطوط السعوديه صارت محطات تجارب والموظفين الصغار هم الضحايا