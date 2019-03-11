بالصور.. ” السياحة ” تمنح التراخيص لأول 3 مرشدات بتبوك

محمود البلوي(صدى):

منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، تراخيص لأول ثلاث مرشدات سياحيات بالمنطقة، وذلك في إطار التأكيد على أهمية دور المرأة الفاعل في المجتمع ولتمكينها من إيجاد فرص عمل متنوعة.

ومن جانبه، أوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، أن المرشدات هن: هبة محمد العائدي، وندى صالح العنزي، قائلا: ” المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله – تحظى باهتمام ورعاية في كل ما يسهم بتمكينها من المشاركة في تطوير الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة “.

وفي السياق نفسه، أضاف ” الشليبي ” إن المرشد السياحي يعد سفيراً داخل الوطن، وإنه له دور مميز وبارز في تشكيل انطباع إيجابي لدى السائح عمّا تتميز به المملكة من إرث حضاري وتاريخي وثقافي.