” الأرصاد ” تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، وميسان، وشقصان، وبني سعد، والعرضيات، تمتد إلى العاصمة المقدسة وبحرة وتربة والخرمة ورنية، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني هنا، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4344 ] نشر منذ 7 دقائق
“اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً”
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4344 ] نشر منذ 7 دقائق
“اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً”
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8512 ] نشر منذ 4 دقائق
اللهم صيبا نافعا