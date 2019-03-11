ارتفاع نسبة صادرات أسلحة ” الدب الروسي ” للشرق الأوسط

ستوكهولم(صدى):

أظهر تقريرًا سنويًا نُشر عن معهد ” ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ” ، ازدياد الطلب على أسلحة الدب الروسي في السنوات الأخيرة.

حيث ارتفعت نسبة الصادرات لحوالي 7.8%، وكانت معظم وجهة السلاح الروسي إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا إلى ” المملكة ومصر وإسرائيل وقطر والعراق ” .

وعن أكبر الدولة الدولة المصدرة للأسلحة في العالم، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأولى، وتلتها روسيا والصين، وجاءت كل من ” فرنسا وألمانيا ” في المركزين الرابع والخامس في لائحة التقرير.