ارتفاع نسبة صادرات أسلحة ” الدب الروسي ” للشرق الأوسط
أظهر تقريرًا سنويًا نُشر عن معهد ” ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ” ، ازدياد الطلب على أسلحة الدب الروسي في السنوات الأخيرة.
حيث ارتفعت نسبة الصادرات لحوالي 7.8%، وكانت معظم وجهة السلاح الروسي إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا إلى ” المملكة ومصر وإسرائيل وقطر والعراق ” .
وعن أكبر الدولة الدولة المصدرة للأسلحة في العالم، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأولى، وتلتها روسيا والصين، وجاءت كل من ” فرنسا وألمانيا ” في المركزين الرابع والخامس في لائحة التقرير.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68459 ] نشر منذ 1 ساعة
والاصح من هذا كله ……………….
,, انهم يجربون اسلحتهم فينا ، نحن العرب عن غيرنا …………
.. الله المستعان ..
غير معروف[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 9 دقائق
الاسلام لم يتغير منذ ان اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيبقى الى ان تقوم الساعه
اصنع سلاحك بيدك حتى تتكيء عليه وقت الشده اجعل لك بصمة مثل غيرك فالمسلم القوي خير من المسلم الظعيف