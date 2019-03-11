ربة منزل ترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب بخله: ” بيشتريلي أدوات تجميل رخيصة “

القاهرة(صدى):

رفعت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها بسبب بخله، مبررة ذلك بأنه يشتري لها أدوات تجميل رخيصة ومضروبة وليست ماركات كما تعودت.

وأشارت الزوجة في دعوى الخلع إلى أن زوجها بخيل، موضحة أن زوجها يرفض شراء الكماليات لها، بالإضافة إلى رفضه الخروج كثيرًا للتنزه معها، ما دفع والدها للتدخل من أجل التهدئة وأعطى لنجلته الأموال لشراء ما تريد ولكنها رفضت مساعدته في كل مرة، لكونها زوجة ومسئولة من رجل ينفق عليها ويلبى احتياجاتها.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة في القاهرة لرفع دعوى خلع وبررت في دعواها استحالة العشرة بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله.

وجاء ذلك بعد محاولة الأهل التدخل ولكنها أبت وصممت على الطلاق فرفض الزوج وتحدث مع أهلها لإثنائها عن قرارها بخراب المنزل.