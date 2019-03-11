” السعودية للكهرباء ” : فنيون سعوديون وفروا للشركة 8 ملايين ريال
كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن عددًا من المختصين والفنيين السعوديين نجحوا في تغيير المواصفات الفنية لصناديق العدادات؛ مما ساعد على توفير أكثر من 8 ملايين ريال للشركة.
وذكرت الشركة أنها نفذت برامج تدريبية لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة.
حيث ساهم ذلك في تطوير قدرات المهندسين والفنيين السعوديين الذين يشكلون 92% من الكوادر العاملة في الشركة.
صباحكم جميل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
وذكرت الشركة أنها نفذت برامج تدريبية لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة.
يعني الشركه هي راعية الفضل كل هذا عشان مايعطونهم مكافئه … تاخذونه لحم وترمونه عظم