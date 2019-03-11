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” السعودية للكهرباء ” : فنيون سعوديون وفروا للشركة 8 ملايين ريال

” السعودية للكهرباء ” : فنيون سعوديون وفروا للشركة 8 ملايين ريال
عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن عددًا من المختصين والفنيين السعوديين نجحوا في تغيير المواصفات الفنية لصناديق العدادات؛ مما ساعد على توفير أكثر من 8 ملايين ريال للشركة.

وذكرت الشركة أنها نفذت برامج تدريبية لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة.

حيث ساهم ذلك في تطوير قدرات المهندسين والفنيين السعوديين الذين يشكلون 92% من الكوادر العاملة في الشركة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

وذكرت الشركة أنها نفذت برامج تدريبية لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة.
يعني الشركه هي راعية الفضل كل هذا عشان مايعطونهم مكافئه … تاخذونه لحم وترمونه عظم

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