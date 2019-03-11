” السعودية للكهرباء ” : فنيون سعوديون وفروا للشركة 8 ملايين ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن عددًا من المختصين والفنيين السعوديين نجحوا في تغيير المواصفات الفنية لصناديق العدادات؛ مما ساعد على توفير أكثر من 8 ملايين ريال للشركة.

وذكرت الشركة أنها نفذت برامج تدريبية لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة.

حيث ساهم ذلك في تطوير قدرات المهندسين والفنيين السعوديين الذين يشكلون 92% من الكوادر العاملة في الشركة.