” قرقاش” : الإمارات أجابت دعوة خادم الحرمين وحققت دورا تاريخيا في اليمن

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية أن الإمارات حققت دور تاريخي وبطولي في اليمن بعد أن إستجابت لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- في عاصفة الحزم .

وقال ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ” الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع، موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي .

وأضاف: دور ساهمت فيه الامارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد .