” العمل ” تشكل لجنة لقصر الوظائف على المواطنين في القطاع الصناعي 

نايف السالم(صدى):

أكد كل من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والهيئة الملكية للجبيل وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أنه تم تشكيل لجنة لقصر الوظائف على المواطنين في القطاع الصناعي.

ومن جهته، أشار مسؤول بوزارة العمل إلى أن التركيز منصب على أن يكون الشباب قادرين على تولي الوظائف في شتى المجالات، لافتا: ” هناك توجها قويا بتمكين الجيل الشاب ليثبتوا قدرتهم وفاعليتهم “.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اللجنة شكلت للبدء في استقبال وحث الشركات على إطلاق مبادرات توطين المهن ومعالجة العوائق، كما أن الهيئة الملكية ستقوم بدراسة المهن والأنشطة التي تكون تحت إشرافها بقصرها على المواطنين، ورفع مقترحاتهم لفرع الوزارة لإدراجها في برنامج التوطين بالمنطقة.