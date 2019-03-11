حقيقة ارتفاع مستحقات القطاع الخاص إلى 700 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

كشف مصدر مسؤول بمجلس الغرف السعودية بصفته عضو في مجلس سداد مستحقات القطاع الخاص حقيقة إرتفاع المستحقات لدى الجهات الحكومية إلى 700 مليار ريال .

وأكد المصدر أن هذه الأقام عارية تماماً عن الصحة ، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة بتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وضعت خطة عملية لتسريع سداد مستحقات الموردين والمقاولين والمتعهدين من الجهات الحكومية ، وتنفذ خطوات عملية لسداد مستحقات القطاع الخاص ، وعدم تكراره مستقبلاً .

وأضاف أن المملكة تسعى لتحفيز القطاع الخاص ورفع ناتجه المحلي من 40% إلى 65 % ، كما نصت الأوامر الملكية على تحفيزه بمبلغ مالي 72 % ، وغيرها من حزم التحفيز والتنافسية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .