حقيقة ارتفاع مستحقات القطاع الخاص إلى 700 مليار ريال
كشف مصدر مسؤول بمجلس الغرف السعودية بصفته عضو في مجلس سداد مستحقات القطاع الخاص حقيقة إرتفاع المستحقات لدى الجهات الحكومية إلى 700 مليار ريال .
وأكد المصدر أن هذه الأقام عارية تماماً عن الصحة ، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة بتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وضعت خطة عملية لتسريع سداد مستحقات الموردين والمقاولين والمتعهدين من الجهات الحكومية ، وتنفذ خطوات عملية لسداد مستحقات القطاع الخاص ، وعدم تكراره مستقبلاً .
وأضاف أن المملكة تسعى لتحفيز القطاع الخاص ورفع ناتجه المحلي من 40% إلى 65 % ، كما نصت الأوامر الملكية على تحفيزه بمبلغ مالي 72 % ، وغيرها من حزم التحفيز والتنافسية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .
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