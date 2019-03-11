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” الأرصاد ” تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على نجران

” الأرصاد ” تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على نجران
نجران(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 68450 ] نشر منذ 8 دقائق

الله يجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,

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