شخص يتسلم برقية تهنئة بتخرجه بعد 50 عاما 

واشنطن(صدى):

تسلم الأمريكي روبرت فينك برقية التهنئة بتخرجه من جامعة ” ميتشيجان ” الأمريكية في العام 1969، بعد 50 عاماً من إرسالها.

وتعود الواقعة عندما تسلّم الشخص البرقية من ” ويسترن يونيون ” هذا العام فقط، حيث وصلت البرقية بالأساس عام 1969 إلى شقة تقاسمها فينك مع 3 من زملائه غداة تركه للشقة للتحضير للدراسات العليا في نيويورك.

وعثرت موظفة بشركة تسويق إلكتروني مقرها في بلدة آن أربو على البرقية صدفة بعدما أزالت قاع درج مكتب لاسترداد قطعة من الورق سقطت في الداخل.

وحاولت الموظفة التواصل مع الشخص عبر الإنترنت للعثور على فينك في جنوب شرقي ميتشيغان لإعادة البرقية إليه، وبعدما تسلم فينك البرقية تواصل مع أشخاص كان يعرفهم في الماضي.