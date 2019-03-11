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بالفيديو .. رجل ينجو من موت محقق بأعجوبة وبفارق ثوانِ

بالفيديو .. رجل ينجو من موت محقق بأعجوبة وبفارق ثوانِ
لندن (صدى):

نجا رجل بريطاني من موت محقق في مشهد مثير للدهشة حيث تجاوز الموت بخطوة واحدة ، بطريقة لا تخطر على بال تشبه أفلام الحركة الأمريكية المثيرة ، وفقاً لصحيفة “ميل أونلاين” البريطانية .

وأظهرت كاميرات المراقبة الرجل وهو يخطو على الرصيف في شارع “ستوك نيونغتون هاي ستريت” ، أمس الأحد وبينما تجاوز مقهى بجانبه إذ سقطت بناية ضخمة وكأنها كانت تنتظر مروره شخصياً .

وظل رجال الأمن يرفعون الأنقاض على مدار ساعتين ولم يُصاب أحد في الحادث حتى الذي مر بجانبه نجا منه في مشهد مثير للإعجاب .

وعلّقت الصحف على الحادث بأن هذا الرجل “محظوظًا للغاية” ، ونصحته بأن يشتري ورقة يانصيب لكونه محظوظًا وربما يربح مبلغ كبير .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68453 ] نشر منذ 17 دقيقة

سبحان من انجاه ,,

[ عدد التعليقات: 4344 ] نشر منذ 3 دقائق

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

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