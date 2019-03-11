” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68450 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يجيب الخير الذي لاشر فيه .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39519 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39519 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39519 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39519 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8505 ] نشر منذ 1 دقيقة
اللهم اجعلها امطار خير وبركه -والعقبى لنا ان شاء الله-