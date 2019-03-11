بالصور.. غرفة الفار ” فارغة ” في مباراة ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

أثارت لقطة لغرفة حكم الفيديو الـ VAR وهي فارغة في مبارا ة ريال مدريد و ريال بلد الوليد الكثير من علامات الاستفهام.

وفي المباراة أعلن الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، إلغاء هدفين متتاليتين لصالح بلد الوليد، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 14، سجل الفريق المستضيف الهدف الأول في شباك النادي الملكي، إلا أن كاميرا المباراة التقطت لقطة أوضحت فراغ غرفة المراقبة من الحكام.

وبالرغم من ذلك، اتخذ الحكم قرار إلغاء الهدف واحتسابه تسللا، دون الاستعانة بتقنية الفار ما جعل الحكم محط شك واستفسار.