طبيب يبلغ مريضا بموعد وفاته برسالة متلفزة!

واشنطن(صدى):

في واقعة أثارت الجدل، أبلغ طبيب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أحد مرضاه بأنه سوف يموت خلال أيام عبر رسالة متلفزة حية عُرضت على شاشة ” روبوت ” .

وكان المريض قد تلقى الخبر في أحد المراكز الطبية، عندما ظهر الطبيب أمامه على شاشة روبوت ليخبره بأنه سوف يموت خلال أيام قليلة.

وبالفعل توفي المريض في اليوم التالي لتلقيه الرسالة، لكن هذه الطريقة في إبلاغ المريض بخبر كهذا اثارت جدلا.

وأخبر الطبيب مريضه بأنه ” لم تتبق لديه رئتان تساعدانه على التنفس، ما يجعل الخيار الوحيد هو أن يخلد للراحة في انتظار موته ،وخلع القناع الذي يساعده على التنفس، ووصف له جرعات مورفين عبر التنقيط حتى وفاته ” .