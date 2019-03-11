أيادي النساء تتحول إلى لوحات فنية بنقوش الحنة في جازان

تركي السالم(صدى):

تحولت أيادي زائرات مهرجان مهرجان الفن 6 بمحافظة صبيا بجازان إلى لوحات فنية، بالحناء.

ويعتبر رسم الحناء من العادات النسائية القديمة ،والمستمرة في وقتنا الحاضر بنقشاتها المتنوعة التي تزين أيادي وأقدام النساء.

وهناك أنواع عديدة من نقش الحناء ،منها النقش الهندي والسوداني والإماراتي والبحريني والمغربي والطاووسي ،وغيرها.