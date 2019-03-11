أيادي النساء تتحول إلى لوحات فنية بنقوش الحنة في جازان
تحولت أيادي زائرات مهرجان مهرجان الفن 6 بمحافظة صبيا بجازان إلى لوحات فنية، بالحناء.
ويعتبر رسم الحناء من العادات النسائية القديمة ،والمستمرة في وقتنا الحاضر بنقشاتها المتنوعة التي تزين أيادي وأقدام النساء.
وهناك أنواع عديدة من نقش الحناء ،منها النقش الهندي والسوداني والإماراتي والبحريني والمغربي والطاووسي ،وغيرها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24150 ] نشر منذ 17 دقيقة
اذا وقفت الشغله على اليد والذراع والاقدام معليش ولكن احتمال تصل الزينه لاماكن اخرى