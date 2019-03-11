” لماذا يوجد بوادي الدواسر أكبر نسبة إصابة بالكورونا؟ ” ..وكيل وزارة الصحة يجيب

عادل الحربي(صدى):

صرح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، بأن إجراءات مكافحة العدوى بفيروس ” كورونا ” بمستشفيات المملكة هي إجراءات متطابقة، ويتم تطبيقها في أي منشأة صحية، حتى في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وبخصوص علامات الاستفهام حول وجود أكبر نسبة إصابة بالكورونا في وادي الدواسر تحديدًا، أوضح عسيري أن تلك النسبة فقط لعام 2019 ولكن في بقية الأعوام كل مناطق المملكة تقريباً كان لها نصيبها.

وأشار إلى أن وادي الدواسر بها سوق إبل يعد ثاني أكبر سوق للإبل بالمملكة العربية وبالخليج، وهناك احتكاك كبير جداً بين المواطنين والإبل التي تنتشر في أنحاء المملكة، وبها نسبة من الإيجابية؛ ما أدى إلى إيجاد الحالات وارتباطها الوبائي.

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