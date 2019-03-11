بالصور.. متابعو حليمة بولند لم يعرفوها بسبب ” شفتيها ” الجديدتين!
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جدلا واسعا، بعد نشرها مجموعة من صور أحدث جلسة تصوير أجرتها.
وظهرت بولند مرتدية فستانًا أحمر واسعًا، ومفتوحًا،لتنهال عليها تعليقات المتابعين ، بسبب ظهور شفتيها المنفوختين بشكل مبالغ فيه.
وأعرب عدد من متابعيها أنها كانت أكثر جمالا من قبل، مؤكدين أنها أصبحت تشبه الجميع، ولم يعرفون أنها حليمة إلا من التعليقات.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47539 ] نشر منذ 56 دقيقة
لأنهم خرفاااااااان
ينظرون بعيونهم ومايناظرون بعقولهم😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68401 ] نشر منذ 16 دقيقة
هذي ماخذه في نفسها مقلب كبير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68401 ] نشر منذ 16 دقيقة
هذي ماخذه في نفسها مقلب كبير ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17724 ] نشر منذ 13 دقيقة
وصلت شفايفها لخشمها 🙈😆