بالصور.. متابعو حليمة بولند لم يعرفوها بسبب ” شفتيها ” الجديدتين!

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جدلا واسعا، بعد نشرها مجموعة من صور أحدث جلسة تصوير أجرتها.

وظهرت بولند مرتدية فستانًا أحمر واسعًا، ومفتوحًا،لتنهال عليها تعليقات المتابعين ، بسبب ظهور شفتيها المنفوختين بشكل مبالغ فيه.

وأعرب عدد من متابعيها أنها كانت أكثر جمالا من قبل، مؤكدين أنها أصبحت تشبه الجميع، ولم يعرفون أنها حليمة إلا من التعليقات.

اقرأ أيضًا: