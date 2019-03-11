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بالصور.. متابعو حليمة بولند لم يعرفوها بسبب ” شفتيها ” الجديدتين!

بالصور.. متابعو حليمة بولند لم يعرفوها بسبب ” شفتيها ” الجديدتين!
خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جدلا واسعا، بعد نشرها مجموعة من صور أحدث جلسة تصوير أجرتها.

وظهرت بولند مرتدية فستانًا أحمر واسعًا، ومفتوحًا،لتنهال عليها تعليقات المتابعين ، بسبب ظهور شفتيها المنفوختين بشكل مبالغ فيه.

وأعرب عدد من متابعيها أنها كانت أكثر جمالا من قبل، مؤكدين أنها أصبحت تشبه الجميع، ولم يعرفون أنها حليمة إلا من التعليقات.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 68401 ] نشر منذ 16 دقيقة

هذي ماخذه في نفسها مقلب كبير ,,

[ عدد التعليقات: 68401 ] نشر منذ 16 دقيقة

هذي ماخذه في نفسها مقلب كبير ,,

[ عدد التعليقات: 17724 ] نشر منذ 13 دقيقة

وصلت شفايفها لخشمها 🙈😆

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