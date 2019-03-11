فضائح الحمدين لا تنتهي..ماذا لو خصصت الدوحة أموال الرشاوي لتأمين المواطنين!

طلال الضوي(صدى):

أصبحت فضائح تنظيم الحمدين مسلسلا قديما، يدفع ثمنه شعب قطر المغلوب على أمره.

فبالتزامن مع آخر فضيحة مدوية ،متمثلة في دفع رشاوي للفيفا مقابل تنظيم كأس العالم 2022 ، يتولد سؤالا هاما ، وهو ماذا لو خصصت الدوحة أموال الرشاوي ومليارات دعم الإرهاب لمواطنيها ومستقبل أولادهم.

وبعد هذه الفضيحة، تكشف للجميع أن أموال الحمدين الفاسدة أفسدت كل شيء ،حتى الرياضة، فهي بطولة قائمة على الفساد من بدايتها.

ومما لا شك فيه أن نظام قطر بات مثالا للفساد في شتى المجالات، فهاهم يفسدون جمالية كرة القدم بالرشاوي وغسيل الأموال.

ولعل فضيحة كأس العالم ليست الأولى لقطر في مجال الرياضة، فهناك نادي سان جيرمان الفرنسي، الذي يصر الأمير المدلل على مواصلة ضخ أموال طائلة فيه، كمحاولة لغسل السمعة السيئة المرتبطة بتنظيم الحمدين، وإهداره مليارات الدولارات التي يتحملها الشعب القطري وحده.

ولا تزال قطر تتمسك باستثماراتها الفاشلة في أوروبا، وعلى رأسها نادي باريس سان جيرمان، الذي يعتبر بمثابة معركة النفوذ، وفي النهاية يكون هذا الأمر على حساب الشعب القطري كالعادة.

ويعتبر تميم بن حمد نفسه يعيش في حالة حرب، فكلما انتابته مخاوف من انهيار نظامه، حاول البحث عن الدعاية والإعلانات لغسل سمعته السيئة، لكنها دائما ما تسوء أكثر فأكثر.

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