اليوم..النصر يداوي جراحه أمام ” ذوب آهن ” والوصل يواجه الزوراء العراقي

ماجد محمد(صدى):

يستعد النصر لمواجهة فريق ذوب آهن الإيراني، اليوم الأثنين، على ستاد آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

فيما يلتقي فريق الوصل الإماراتي بنظيره الزوراء العراقي على ستاد كربلاء الدولي، ضمن المجوعة ذاتها.

ويتصدر الوصل الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة ، مقابل نقطة لكل من الزوراء العراقي وذوباهان الإيراني ، في حين لا زال رصيد النصر خالياً من النقاط .

وكان روي فيتوريا، المدير الفني للنصر قد صرح أمس الأحد، قائلا: ” لدينا وعي كامل بصعوبة المواجهة لذلك يجب أن نكون في قمة جاهزيتنا، واللاعبون جاهزون للمباراة، وطموحنا بعد نهاية أي مباراة الفوز في المواجهة القادمة ” .