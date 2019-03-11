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  3. عمرو أديب يجلد حكام قطر بسبب فضيحة تنظيم كأس العالم 2022

عمرو أديب يجلد حكام قطر بسبب فضيحة تنظيم كأس العالم 2022




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