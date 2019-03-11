شاب يقتل والده طعنًا بعدما هدده بنشر فيديوهات إباحية لأمه

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري، على قتل والده بعدما انفصل عن والدته والزواج بأخرى، بل وهدده بنشر فيديوهات فاضحة لوالدته أثناء معاشرته إياها في فترة الزواج.

وتفصيلًا، نشبت خلافات حادة بين الابن وأبيه بعد انفصاله عن الام والزواج بأخرى، إذ كان الابن ويدعى عبدالله متعلقًا بأمه، حيث بدأ الأخير بمطالبة والده بمستحقات والدته، الأمر الذي جعل الأب يهدده بنشر فيديوهات فاضحة لها أثناء علاقتهما في فترة الزواج.

وقرر الابن حينها التخلص من والده بالتعاون مع صديقيه، وذهبوا جميعهم إلى منزل الوالد وما إن رآه حتى سدَّد له عدد من الطعنات في الرقبة والصدر، فيما ألقت الشرطة القبض عليه بعدها بساعات واعترف بارتكاب الجريمة.