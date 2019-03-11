بالفيديو.. الأم ” فيروزة ” تروي مأساتها وتبكي: ” شفت أطفالي فيديو “

عادل الحربي(صدى):

روت الأم ” فيروزة ” المطلقة من باكستاني والتي تتهمه بإخفاء أبنائها الثلاثة، معاناتها لرؤية ابنائها والقبض على زوجها.

وقالت فيروزة خلال لقاء لها في برنامج ” اتجاهات ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : أخذت حكم من القاضي بالقبض على زوجي الباكستاني، وكل ما أراجع البحث الجنائي، لا يقولون شي غير: بنشوف وندق عليكي.

وأضافت: زوجي الباكستاني تواصل معي لأول مرة بعد حلقة اتجاهات وشفت الأطفال في مكالمة فيديو.

وتابعت فيروزة قائلة: سألت الجوازات عن زوجي الباكستاني قالوا في البداية: لا يقدر يخرج لإنه مطلوب، وبعدها قالوا: في دبي!! ” .

في حين قال المحامي سلطان القوزي تعليقًا على القضية: ” زوج ” فيروزة ” لن يسجن إذا حضر أمام قاضي التنفيذ وسلم فيروز أولادها، والجهات الأمنية ربما يكون لديها قضايا أهم وأولى من أولاد ” فيروزة ” .