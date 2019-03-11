العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام شقة بجدة

نايف السالم(صدى):

عثرت شرطة محافظة جدة، على طفلة لقيطة حديثة الولادة أمام باب إحدى الشقق السكنية بالمحافظة.

وتفصيلًا، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مقيم يفيد بوجود طفلة ملقاة أمام شقة أحد السكان في أحد الأحياء الجنوبية من المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت دوريات الأمن بمحافظة جدة للموقع، إذ تبيَّن وجود طفلة ملقاة أمام باب الشقة في الدور الثاني من عمارة تتكون من ثلاثة أدوار.

كما تبيَّن أن عمر الطفلة نحو الشهرين وما زالت على قيد الحياة، وطلبت الجهات المختصة للكشف على الطفلة، وتم إعداد محضر بالواقعة، فيما تواصل الشرطة التحقيقات.