بالفيديو.. الحربش: المبتعثون والمبتعثات يشكلون جامعة سعودية على مستوى العالم.. هم سفراؤنا

علي القحطاني(صدى):

ردَّ وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، الدكتور جاسر الحربش، على تصريح المحلل مشعل النامي بشأن أن الابتعاث كان طريقا لغسل أدمغة بعض أبنائنا.

وقال خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج ” اتجاهات ” ، إن هناك تجارب إيجابية كثيرة للمبتعثين والمبتعثات، مضيفًا أن المبتعثين سفرائنا في كل مكان والتجارب الإيجابية متكررة في جميع الدول على كافة المستويات.

وأشار إلى أن تجربة الابتعاث تجربة ثرية، إذ نتحدث عن أكثر من 130 ألف سعودي وسعودية على مستوى جامعات العالم، ما بين مبتعثين ومرافقيهم من الفئات كافة، يشكلون جامعة سعودية على مستوى العالم، تحتضنهم في بلاد الابتعاث ما يزيد على 300 نادٍ سعودي على مستوى العالم.

كما لفت إلى مقطع المبتعثة تهاني المنيع مع القاضي الأمريكي الذي كانت له ردود فعل إيجابية، وكذلك إلى تكريم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مجموعة من طلاب تطوعيين الذي ساعدوا أثناء فيضانات تكساس.