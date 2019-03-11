الهيل: تميم مجرد ” واجهة ” للحمدين وليس أميرًا

طلال الضوي(صدى):

أكد المعارض القطري خالد الهيل، أن تميم بن حمد مجرد واجهة لتنظيم الحمدين، لكنه ليس أميرًا فعليًا لقطر.

وقال الهيل : ” تميم يعتقد أنه سينجو فقط لأن شوية مستشارين محتالين ينصبون عليه وتقارير غبية تأتيه من جهاز أمن الدولة جل مخرجاتها ان ” امورنا طيبه طال عمرك ومابه خوف ” وفي الاخير أعدكم ان تميم لن يحكم قطر ابدا ” .

وتابع : ” الآن تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس أميرًا بل لايهش ولاينش مجرد واجهه لقطاع الطرق الحمدين ” .

وفيما يخص فضائح الحمدين التي لا نهاية لها قال خالد الهيل: ” لم يطوى ملف المحتال حمد بن جاسم حتى الان ومازالت قضية باركليز شغاله، لم يطوى ملف الاختراق والتطفل القطري غير المشروع ، ملف الارهاب ومازالت قطر مدانة، الملف الحقوقي وانتهاكات تنظيم الحمدين ضد ابناء قطر ، كأس العالم لن يقام في قطر، وللحديث بقيه وسيسقط تنظيم الحمدين باْذن الله قريبا ” .