شابان يغتصبان فرنسية تعرَّفوا عليها في ملهى ليلي

باريس(صدى):

ألقت الشرطة المغربية، القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية اغتصاب مواطنة فرنسية من أصل جزائري مقرون بسرقة.

وكانت السيدة البالغة 47 عامًا من العمر، قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة، تفيد بأنها كانت ضحية اغتصاب مقرون بالسرقة من طرف شخصين التقت بهما بملهى ليلي، ورافقتهما على متن سيارة أجرة، ومن ثم عمدا إلى اغتصابها وسرقتها في منطقة خلاء بمراكش.

وتمكنت الشرطة من توقيف المشتبه فيهما واسترجاع المسروقات، قبل أن يتم الاحتفاظ بهما للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب جريمتهما.