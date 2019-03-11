بالفيديو.. طالب يحمل أخيه الأصغر بسبب تعبه من السير
أظهر مقطع فيديو، طالب يحمل أخيه الأصغر؛ لأنه تعب من السير، في لافتة إنسانية رائعة من معاني الأخوة الجميلة.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكرم هذا الطالب من قبل إدارة المدرسة، معبرين عن احترامهم لأسرته الرائعة، وداعين الله أن يسعدهم.
كما علق أحدهم قائلًا: ” ياخوي وأن ضاقت بك يوم دنياك وأن مابرا لك يوم أو ماصفا لك، خذني على يمناك وأن طحت وياك أطلب ترى ماعندي إلا حلالك. ”
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47497 ] نشر منذ 2 ساعتين
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زائر[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 53 دقيقة
يحليله