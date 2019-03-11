وزيرة خارجية تكشف عن موقف محرج تعرضت له ميلانيا ترامب

كانبرا(صدى):

أعلنت وزيرة خارجية أستراليا السابقة جولي بيشوب، أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ظنت في إحدى المناسبات أنها زوجة أحد السياسيين.

وقالت بيشوب، إن ميلانيا ترامب ظنت أن زوجها ديفيد باتون هو الوزير بعد حديث دار بينه وبين الرئيس الأمريكي على ما نقلت مجموعة ” أستراليين بروداكاستنع كوربوريشن “ .

وأضافت: ” ظنت ميلانيا التي كانت على مسافة قريبة أن ديفيد هو وزير الخارجية، وسألتها عما إذا كانت ستشارك في مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف السيدات، حيث حدث ذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2017 “ .

وأجابت الوزيرة: ” كلا ديفيد سيأتي إلى غداء الأزواج، لقد فكرت لبعض الوقت متسائلة لم يشارك وزير الخارجية الاسترالي في غداء الأزواج، ومضى بعض الوقت قبل أن يفسر لها الرئيس بأنني أنا الوزيرة “ .