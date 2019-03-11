صحة المدينة: تم التعامل مع طفلة مستشفى ينبع وفقًا للأعراف الطبية المتبعة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، بيانًا حول التعامل مع الطفلة التي أدخلت مستشفى ينبع العام، والمطالبات بنقلها إلى مستشفى متخصص.

وأوضحت صحة المدينة المنورة ممثلة بالقطاع الصحي لمحافظة ينبع ومستشفى ينبع العام، أن الطفلة حضرت إلى طواريء المستشفى وتم تشخيص حالتها على أنها اشتباه (التهاب السحائي) وقد تم التعامل مع الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتواصل المستشفى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة.

وأكدت أن صحة وسلامة جميع المرضى من أولى الأولويات التي تحرص عليها، ولن تتهاون في إيقاع العقوبة في حال وجود أي تقصير متعلق بخدمة المرضى لاسيما الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب سرعة التدخل وتقديم الخدمة الفورية.