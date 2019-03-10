تخلصي من مسام البشرة الواسعة بالعسل وزيت جوز الهند

أميرة خالد(صدى):

مسام البشرة الواسعة من المشكلات التي تؤرق الفتيات كثيرا لأنها تؤثر على مظهر الوجه بشكل سلبى، كما تزيد فرص الإصابة بحب الشباب والبثور السوداء، لذا تحرص بعضهن على البحث عن طرق التخلص منها.

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تساعد في التخلص من مسام البشرة الواسعة.

المكونات:

ملعقة عسل أبيض

ملعقة زيت جوز هند

الطريقة:

نخلط المكونات معا جيدا، ثم ندهن الوجه بالخليط الناتج، ونقوم بعمل حركات دائرية على البشرة لمدة 5 دقائق، ثم نترك القناع على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم نغسل الوجه بعد ذلك بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة .

ثم نمرر على الوجه قطنة مبللة بماء الورد، ونتركه يجف ثم نرطبه، ونكرر هذا القناع مرتين أسبوعيا حتى الحصول على أفضل النتائج.