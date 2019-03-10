عسكري يرقي نفسه لرتبة ضابط بسبب قرض بنكي

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في الكويت، من القبض على عسكري بتهمة التزوير للحصول على قرض بنكي كبير بعد أن رقّى نفسه من «شرطي» إلى ملازم أول.

وقامت الجهات الأمنية بإحالته الى النيابة لفتح تحقيق معه، حيث أنه اعترف بتزوير أوراق رسمية ليتمكن من الحصول على قرض بنكي كبير.

واجهه رجال المباحث بالتهـم المسندة اليه بأدلة لا تقبل الشك ولا تمكنه من الإنكار، وهي المستندات الرسمية البنكية التي وقع عليها مدون فيها رتبته العسكرية.