تونس.. تسليم جثامين الرضع المتوفين في ” علب كرتونية “

تونس(صدى):

شهد مستشفى بتونس، وفاة 11 رضيعًا في أقل من 24 ساعة بعد تطعيمهم دواءًا فسادًا.

وأثار تسليم إدارة مستشفى جثث الرضع حديثي الولادة، في علب كرتونية إلى عائلاتهم، غضبًا واستياء شعبيًا واسعًا، بسبب الطريقة غير الإنسانية لتسليم الرضع.

وتسلمت حوالي 3 عائلات جثامين أطفالهم، وسط حالة من الذهول والحزن، فيما لن يتم تسليم باقي جثامين الرضع إلا بعد دفع تكاليف الولادة والاقامة بالمستشفى.

يشار إلى أن وكالة أنباء تونس الرسمية، قد أعلن أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال، أمس السبت، بعد الواقعة.

وكانت وزارة الصحّة أكّدت في وقت سابق من السبت، أنّ مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة قد شهد 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين به خلال يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الحالي.

وذكرت أنّها قرّرت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء وفاة الولدان وتحديد المسؤوليات، مبيّنة أنّه سيتم الإعلان عن نتائج البحث إبان انتهاء التحقيق.

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