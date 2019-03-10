بالفيديو.. داوود الشريان: هناك نظرية عند الأسر ترى الطبيبة ما تتزوج

علي القحطاني(صدى):

أوضح الإعلامي داوود الشريان، إن هناك نظرية عند الأسر ” ترى أن الطبيبة لا تتزوج ” .

وأشارت الطبيبة أميرة العباسي خلال لقائه بالبرنامج، إلى أن ” فكرة المجتمع بتقبل الطبيبة السعودية تغيرت الآن ” ، مضيفة ” السعودية في المركز الرابع دولياً في زراعة الأعضاء ” .

وتابعت : ” مع رؤية 2030 أصبح هناك ثقة بالمرأة السعودية كطبيبة وجراحة ” .

وسلَّط برنامج ” داوود الشريان ” ، الضوء على تمكين المرأة، إذ أوضحت الرئيس التنفيذي لشرطة بي بي إس، اعتدال الناجم، أنها ” عملت 12 سنة في القطاع الخاص وأنشأت شركة استشارية لمنافسة المؤسسات الأجنبية ” .

وقالت المحامية نجلاء القحطاني، إنها ” واجهت عدة مشاكل في تدريب المحاميات في مكاتب المحامين ودرست الماجستير الى أن أصبحت محامية وتخصصي في ريادة الأعمال ” ، مضيفة ” النسبة بين رائدات الاعمال و رواد الاعمال متساوية ” .