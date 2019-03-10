بالفيديو.. من ذوي الاحتياجات: استلمت السيارة ولكن بعتها لأنها لا تناسب المعاق

علي القحطاني(صدى):

أكد طارق حدادي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه كان ممن استلموا السيارة، لكنه باعها لأنها لا تناسب المعاق.

وأوضح طارق خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أنه باعها لأن حجمها كبير جدًا وغير آمنةَ، وأنه عندما طلب تجهيزها بجهاز معين ينقله من تحت إلى فوق كهربائي قالوا: ” غالي. ”

وأضاف أنه بـ80 ألف تقريبًا، قائلًا: ” إذا كان غالي علينا فعلى من يكون رخيص؟ “، متابعًا أنه يوجد أناس كثيرين ذهبوا إلى منزلهم وهي بعيدة والسيارات وقفت بهم في الطريق وهذه مشكلة تقابل النساء بأكثرية والرجال نوعًا ما.

وفي سياق متصل قال عمر الحميد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن قرار تسليم سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بدأ عام 1435، وسلموا 3 دفعات فقط، ثم حدثت مشكلة، فوقفوا كل شيء، ومن يومها ما أعطوا أحد من المعاقين شيء.